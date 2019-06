Zelda Link's Awakening per Switch: la data di uscita trapela da Amazon JP

Mancano ormai poche ore al Nintendo Direct dell'E3 2019 ma dalla versione giapponese dello store digitale di Amazon trapela la data di lancio di The Legend of Zelda Link's Awakening per Switch che, presumibilmente, verrà annunciata nel corso della trasmissione confezionata dalla casa di Kyoto per la fiera losangelina.

Un utente della sempre attenta community del forum di ResetEra ha infatti scoperto che la scheda di Amazon JP dedicata ai preordini per il nuovo videogioco dell'epopea di Link riporta il 20 settembre del 2019 come data di lancio del titolo.

Annunciato nel corso del Nintendo Direct di metà febbraio, il remake di Link's Awakening trarrà ispirazione da uno dei capitoli più originali e amati della favola interattiva di The Legend of Zelda per offrirci un'esperienza di gioco quantomai fresca e ricca di novità contenutistiche, il tutto immerso in un comparto grafico completamente riscritto per sfruttare al massimo le potenzialità della console ibrida della Grande N.

Chi approderà per la prima volta sull'Isola Koholint, ma anche chi vi farà ritorno dopo 26 anni dall'uscita del kolossal per Nintendo Game Boy, potrà sperimentare un sistema di combattimento nuovo di zecca, dei livelli con un differente layout e dei dungeon con enigmi ambientali e nemici originali.