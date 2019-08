Zelda Link's Awakening per Switch: le nuove immagini ci mostrano l'Animal Village

Attraverso delle nuove immagini di gioco di Zelda Link's Awakening dateci in pasto dai curatori del profilo Twitter ufficiale di Nintendo of Japan, l'iconico eroe di The Legend of Zelda si avventura nell'entroterra dell'isola di Koholint per chiacchierare con gli abitanti dell'Animal Village.

Scorrendo i nuovi scatti, gli appassionati di lungo corso dell'epopea nintendiana di Link noteranno certamente le forti assonanze grafiche e artistiche con le ambientazioni esplorate nel grande classico per Game Boy da cui è stato tratta questa riedizione current-gen.

Piuttosto che limitarsi a ricreare l'avventura originaria, gli autori del team diretto da Eiji Aonuma hanno voluto approfittare dell'occasione per innestare degli elementi di innovazione e originalità nel tessuto ludico del Link's Awakening originario. Tra le novità che interesseranno l'opera, oltre all'ovvia attualizzazione del motore grafico citiamo la modifica dei dungeon del titolo del '93, del sistema di movimento e combattimento, della progressione degli equipaggiamenti e dell'accessibilità alle singole missioni della storia grazie all'introduzione di una sorta di "diario di viaggio" che terrà traccia di tutte le informazioni acquisite dal nostro alter-ego.

L'altro grande elemento di originalità del nuovo Link's Awakening sarà poi quello dell'editor di dungeon, con una serie di opzioni che permetteranno agli appassionati di plasmare da zero il proprio "castello" dei sogni collocando a piacere gli enigmi ambientali, le singole stanze, le trappole, i nemici minori e i boss.

The Legend of Zelda: Link's Awakening arriverà il prossimo 20 settembre in esclusiva su Nintendo Switch. Sempre per il 20 settembre è poi previsto il lancio di Nintendo Switch Lite, la nuova versione rigorosamente portatile della console della casa di Kyoto.