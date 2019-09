Zelda Link's Awakening per Switch: nuove scene di gioco dagli spot TV giapponesi

Occupatisi dell'ultimo Nintendo Direct e dei suoi annunci, i curatori dei canali social di Nintendo mettono in moto la macchina promozionale che accompagnerà il lancio di Zelda Link's Awakening su Switch per darci in pasto due spot TV giapponesi ricchi di scene di gameplay.

Dall'incontro con la dolce Marin dopo il naufragio di Link sulla misteriosa isola di Koholint alla rocambolesca fuga da un "mordace" Categnaccio a guardia dell'ingresso di un dungeon, i filmati promozionali confezionati dalla Grande N ci offrono uno spaccato dell'incredibile esperienza di gioco che ci attende nel remake del grande classico per Game Boy.

Tra vecchie conoscenze e funzionalità inedite che passeranno per la completa riformulazione del comparto grafico, chi si è cimentato con le sfide del capolavoro del 1993 avrà l'opportunità di sperimentare con l'editor di dungeon, un sistema che permetterà agli utenti di creare i propri "castelli personalizzati" scegliendo il layout delle stanze, gli enigmi ambientali da risolvere, i nemici da affrontare e il boss finale da combattere per saggiare le proprie capacità.

L'uscita di The Legend of Zelda: Link's Awakening è prevista per il 20 settembre in esclusiva su Nintendo Switch e, dal giorno successivo, su Nintendo Switch Lite. Chi effettuerà il preordine in digitale del prossimo kolossal di Eiji Aonuma riceverà dei Punti Oro raddoppiati per un totale di 6 euro.