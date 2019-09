Zelda Link's Awakening: dove trovare tutti i Frammenti di Cuore

Come visto nell'originale capitolo uscito su Game Boy, anche in Zelda Link's Awakening per Switch è possibile raccogliere i Frammenti di Cuore per incrementare il valore massimo della salute. In questa mini-guida vi mostreremo come ottenerli tutti e 32.

Rispetto al capitolo originale, nel remake di Zelda Link's Awakening per Switch sono stati inseriti alcuni Frammenti di Cuore aggiuntivi, ottenibili completando delle sfide. Alcuni frammenti sono semplici da trovare, mentre altri richiedono un po' di attenzione in più. Vediamo come e dove trovarli tutti.

Come e dove ottenere i 32 Frammenti di Cuore di Zelda Link's Awakening

Di seguito elenchiamo tutti e 32 i Frammenti di Cuore presenti nel remake di Zelda Link's Awakening, spiegandovi come ottenerli.

Sulla strada per la Foresta Misteriosa, saltate dalla sporgenza per entrare nel pozzo. Da raccoglio nel gioco pesca pupazzi situato a sud-est del Villaggio Mabe. Per partecipare dovrete sborsare 10 rupie. Partecipando nuovamente al gioco pesca pupazzi troverete un altro Frammento di Cuore. Nel negozio del Villaggio Mabe potrete acquistare un Frammento di Cuore al prezzo di 200 rupie, già dall'inizio dell'avventura. Partecipate al minigame della pesca a nord del Villaggio Mabe (dovrete pagare 10 rupie) e catturate il primo pesce. Dopo aver catturato il primo pesce, pescatene uno più grosso. All'interno della caverna immediatamente a destra del Villaggio Mabe. La caverna vicino a quella precedente. Dovrete entrare facendo esplodere il muro con una bomba. Tra la Foresta Misteriosa e la Casa della Strega. Usate la piuma di Roc per saltare oltre i buchi. In una tronco scavato a nord della Foresta Misteriosa. Usate l'arpione per raggiungere la piattaforma. Nel primo tronco scavato, spingete i massi e usate il braccialetto del potere per sollevare i teschi. In un dungeon il cui ingresso a terra è ostruito dai massi. Una volta all'interno, usate bomba, arpione e piuma per raggiungere il Frammento di Cuore. Situato in alto a destra nel deserto di Tabahl. Sulla strada per raccogliere la Chiave della melma, trovate il Frammento di Cuore in alto a destra del campo. Saltate sulla scala situata a destra della cabina telefonica nella baia di Martha. Prendete l'uscita in basso a sinistra del Villaggio degli Animali e seguite il percorso in alto a sinistra. Situato in una grotta nell'angolo in alto a destra dietro il Villaggio degli Animali. Vi serviranno bombe e arpione. Nella stanza sotto il boss Lanmola. Distruggete il muro a nord con la bomba. Camminate verso nord dal villaggio fino a dove potete spingervi con l'arpione attraverso il fiume. Agganciatevi e scendete le scale sulla riva sinistra. Nuota a est dal tunnel del pescatore, giù per la cascata e giù a sinistra del castello. Tuffatevi accanto al ponte levatoio. Nella grotta che potete raggiungere nuotando direttamente a nord delle antiche rovine. Durante la discesa rapida sul mare, prendete il corso d'acqua a sinistra e raccogliete il Frammento di Cuore sull'isolotto. Completate il giro veloce sull'acqua entro il tempo limite. Nuotate a est dall'ingresso del tunnel del pescatore ed entrate nella prima grotta. Tuffatevi nell'acqua a sud della statua della sirena nella baia di Martha. Sulla strada per il tunnel del pescatore. Passerete da una stanza con un puzzle da risolvere. Uscite dalla porta vicina e tornate indietro per risolverlo. A ovest della casa del custode di uccelli, dove troviamo Marin sul ponte. Dirigetevi il ​​più a ovest possibile e scendete le scale. Piazzate una bomba sul muro meridionale. Situato sul sentiero per Turtle Rock. Dirigetevi a ovest dall'area in cui cadono i massi. Attraversando la prigione, questo Frammento di Cuore si trova all'esterno, su per le scale in cima. Raccogliete cinque Conchiglie per ottenere un Frammento di Cuore. Completate la quarta missione "Riempi i tuoi Cuori". Completate la missione "Passaggio Cenrale".

Per individuare più facilmente i 32 Frammenti di Cuore con un riferimento visivo, potete guardare il video riportato in cima. Se invece avete bisogno di altri consigli utili per affrontare l'avventura, vi invitiamo a leggere la nostra guida introduttiva di Zelda Link's Awakening.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Zelda Link's Awakening.