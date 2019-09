Zelda Link's Awakening conquista Europa, Medio Oriente, Africa e Australia al debutto!

Esordito sul mercato videoludico lo scorso 20 settembre, The Legend of Zelda: Link's Awakening per Nintendo Switch sembra aver ricevuto un'accoglienza alquanto calorosa.

Ad una settimana dal lancio, il gioco Nintendo appare infatti primo nella classifica di vendita relativa all'area geografica EMEAA, che include al suo interno Europa, Medio Oriente, Africa ed Australia. Con le sole copie retail acquistate nella regione, The Legend of Zelda: Link's Awakening è riuscito a conquistarsi la prima posizione nella top ten dei giochi più venduti nel corso della settimana. Il remake dell'avventura per Game Boy si è così sostituito a Borderlands 3, detentore del primato nella settimana precedente ed ora posizionato sul secondo gradino del podio. Medaglia di bronzo, invece, per l'inarrestabile GTA V. Di seguito, vi riportiamo l'intera top ten EMEAA relativa all'ultima settimana:

The Legend of Zelda: Link's Awakening Borderlands 3 Grand Theft Auto V NBA 2K20 eFootball Pro Evolution Soccer 2020 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Spyro Reignited Trilogy NHL 20 Red Dead Redemption 2 F1 2019

La riedizione delle avventure di Link sulla misteriosa Isola di Koholint ha inoltre registrato un debutto positivo anche nel Sol Levante, con Link's Awakening ai vertici della classifica giapponese in occasione della settimana di lancio del gioco. Il gioco Nintendo ha inoltre ottenuto un buon riscontro da parte della critica specializzata, come dimostrato dalle valutazioni ottenute su Metacritic