Zelda Link's Awakening è il più venduto in Giappone nella settimana di lancio

Quello di The Legend of Zelda: Link's Awakening è stato un lancio di grande successo in territorio giapponese, dal momento che l'esclusiva Nintendo Switch ha immediatamente raggiunto il primo posto delle classifiche di vendita.

Piazzando infatti più di 141.000 copie nei 7 giorni successivi al debutto sugli scaffali, The Legend of Zelda: Link's Awakening è il gioco più venduto della scorsa settimana e potrebbe aver influito positivamente sulle vendite della nuova Nintendo Switch Lite, che con i suoi quasi 178.000 pezzi venduti non ha rispettato alcune previsioni di vendita ma è comunque andata più che bene.

Ecco di seguito la classifica software giapponese della settimana dal 16 al 22 settembre 2019:

[Switch] The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo, 09/20/19) – 141,375 (New) [PS4] Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (Capcom, 09/06/19) – 39,594 (319,915) [PS4] eFootball PES 2020 (Konami, 09/12/19) – 19,249 (77,513) [Switch] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 14,905 (629,714) [Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12,266 (3,266,380) [Switch] Ni no Kuni: Wrath of the White Witch for Nintendo Switch (Level-5, 09/20/19) – 11,237 [Switch] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) – 10,813 (934,335) [Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,786 (2,459,809) [Switch] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 9,803 (171,841) [PS4] Borderlands 3 (2K Games, 09/13/19) – 8,811 (44,847)

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la nostra recensione di Link's Awakening a cura di Enrico di Piramo. Se invece avete bisogno di qualche consiglio per iniziare, potete dare uno sguardo alla nostra guida di Zelda Link's Awakening.