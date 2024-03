Zelda: un maestoso cosplay della Principessa Zelda regale come mai prima d'ora

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha superato tutte le aspettative, affermandosi nella community di giocatori come un must have imperdibile per i possessori di Nintendo Switch. Il futuro della serie è ancora oscuro e portare avanti questa eredità non sarà assolutamente semplice per la Grande N.

Tears of the Kingdom rappresenta l'apice di Switch, un episodio che riesce a elevare il suo predecessore Breath of the Wild con innovazioni e migliorie su tutti i fronti. Qualora dovesse essere realtà, la line-up di lancio di Nintendo Switch 2 non potrebbe non includere un nuovo Zelda. Sappiamo però che l'avventura di Link non sarà una trilogia e che quella storia ha avuto fine. Come proseguirà dunque la serie?

Al momento non si hanno novità sul futuro videoludico della serie, ma Nintendo è impegnata con un altro, grande progetto. In collaborazione con Sony, è in produzione un film live-action di The Legend of Zelda. Link, Zelda e gli altri eroi di Hyrule sono pronti a sbarcare al cinema, ma ora è la cosplayer Nana a prendersi i riflettori. In questo cosplay di Zelda la principessa del Regno di Hyrule è maestosa come non mai, vestita in abiti regali di colore azzurro e dorati e con i capelli lunghi.