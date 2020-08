Zelda Majora's Mask prende vita in Unreal Engine 4: la creazione di un artista

Tra le declinazioni più peculiari dell'ammaliante Regno di Hyrule, l'immaginario di The Legend of Zelda: Majora's Mask è stato più volte reinterpretato dalla community.

Un'operazione condotta tanto da fan quanto da professionisti, che spesso hanno cercato di presentarne l'universo in chiave realistica. In passato, era stata ad esempio realizzata una Tech Demo di Zelda Majora's Mask in UE 4. Ora, l'engine a firma Epic Games torna a essere protagonista, grazie all'opera di un Senior Environment Artist legato alla leggendaria saga Nintendo.



Cordell Felix, artista professionista, ha infatti offerto un interessante scorcio su quella che potrebbe essere una versione del gioco realizzato con Unreal Engine 4. Battezzato The Lengend of Zelda: Majora's Mask - Rebirth, il video dimostrativo può essere visionato direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del risultato finale? Per ulteriori creazioni a tema, potete visitare il profilo Art Station di Cordell Felix.



In chiusura, segnaliamo che tra coloro che si sono divertiti a reinterpretare l'immaginario di Majora's Mask troviamo anche Ember Lab. Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Kena: Bridge of Spirits, titolo in arrivo anche su PS5, la software house ha infatti un trascorso di esprimenti cinematografici, tra i quali figura un cortometraggio dedicato al gioco Nintendo.