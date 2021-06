Zelda per NES: fan ricrea l'intero gioco con grafica in tre dimensioni

Lo youtuber e sviluppatore amatoriale CodyCantEatThis ha ricreato da zero l'intera esperienza free roaming e le dinamiche di gameplay del primo, indimenticabile capitolo della serie di The Legend of Zelda con un motore grafico tridimensionale.

Per realizzare il suo sogno, il creatore di contenuti e programmatore indipendente ha studiato attentamente la mappa open world, l'interfaccia e ogni altro elemento grafico e ludico del capolavoro di Shigeru Miyamoto lanciato in Europa e Nord America nel 1987 su Nintendo Entertainment System (la console meglio conosciuta come NES).

Una volta elaborato il concept della sua "remaster fan made" di Zelda per NES, lo youtuber ha ricreato in pixel art tutti gli oggetti, gli elementi modulari e le creature per trasporle in un contesto tridimensionale spinto dal motore grafico Unity.

Per chi è cresciuto nel mito del primo The Legend of Zelda per NES, il lavoro svolto da CodyCantEatThis non può che rievocare il ricordo delle ore trascorse a esplorare il Regno di Hyrule in compagnia di Link impugnando il fido controller della console anni '80 della casa di Kyoto. Il creatore di contenutisi dice però consapevole dei rischi insiti nello sviluppo di un simile progetto e, per questo, spiega di non volerlo distribuire pubblicamente ma di limitarsi a mostrarlo nella sua interezza attraverso il filmato che campeggia a inizio articolo e uno streaming che potete visionare sul suo canale YouTube.

I fan dei primissimi capitoli dell'epopea di Link saranno comunque felici di sapere che a novembre sarà lanciato il Game & Watch di The Legend of Zelda, la microconsole celebrativa che conterrà al suo interno primo Zelda per NES, il sequel The Adventure of Link e Link's Awakening.