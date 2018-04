Zelda Ocarina of Time: 8 minuti di gameplay dal fan remake in Unreal Engine 4

L'utente CryZENx ha pubblicato un nuovo video gameplay di 8 minuti tratto dal suo remake amatoriale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time (realizzato con l'Unreal Engine 4). Il risultato finale sembra molto promettente.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, allo stato attuale il fan remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sembra presentarsi in ottima forma. Oltre a vantare una direzione artistica molto fedele alla controparte originale, il remake di CryZENx incorpora già diversi elementi delle meccaniche di gioco come la possibilità di combattere, accedere all'inventario, utilizzare gli oggetti o aprire i forzieri.

Rispetto agli altri remake fan-made visti in passato, che il più delle volte si limitavano a riprodurre una mappa o una certa porzione del mondo esplorabile, il lavoro svolto da CryZENx appare dunque a tutti gli effetti come un gioco concreto. Per saperne di più sullo stato dello sviluppo e sull'arrivo di una prima versione scaricabile del remake, però, non rimane che attendere ulteriori dettagli dall'autore. Sempre che Nintendo non provveda a sospendere il progetto per violazione del copyright.

Cosa ne pensate del risultato ottenuto fino a questo momento da CryZENx? Vi lasciamo con il video gameplay riportato in cima alla notizia. Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.