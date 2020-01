Zelda Ocarina of Time: in arrivo porting e mod grazie al lavoro della community

Una serie come The Legend of Zelda è piena zeppa di fan sparsi in giro per tutto il mondo e, grazie agli sforzi della community, presto sarà possibile giocare Ocarina of Time con tanto di mod.

Un gruppo di appassionati è infatti riuscito a decompilare il codice della ROM originale per Nintendo 64 del gioco, il che potrebbe avere dei risvolti più o meno interessanti. Oltre infatti alla possibilità di creare dei porting del titolo su altre piattaforme, questo lavoro permetterà alla community di personalizzare il gioco con numerose mod che spingeranno i fan a rigiocare il capolavoro Nintendo. Sembra però che lo scopo principale del lavoro svolto dalla community consista nel preservare il codice del gioco nel tempo, così da evitare che l'azienda di Kyoto possa in qualche modo perdere tutto in maniera simile a quanto visto con Square Enix, la software house giapponese che ha perso gli asset originali di Kingdom Hearts.

Resta ora da capire come reagirà il team di legali di Nintendo a questa notizia, dal momento che potrebbe intervenire per evitare che mod e versioni alternative del gioco possano diffondersi tra gli appassionati.

Nel frattempo vi invitiamo a dare un'occhiata al fan remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 4.