Zelda Ocarina of Time eletto miglior gioco di tutti i tempi dai lettori di Game Informer

Stabilire qual è il miglior videogioco di tutti i tempi è un'impresa che rasenta l'impossibile ma periodicamente c'è sempre qualcuno che ci prova. Di recente lo ha fatto anche Game Informer, indicendo un vero e proprio torneo e chiedendo ai suoi lettori di votare turno dopo turno. Alla fine l'ha spuntata The Legend Zelda: Ocarina of Time.

La redazione di Game Informer ha assemblato un gruppo di 64 videogiochi partecipanti attingendo ai risultati di un sondaggio simile organizzato nel 2018 in occasione del 300° numero della rivista e aggiungendo di proprio pugno una serie di nomi rappresentativi degli ultimi sei anni. Dopodiché, ha organizzato il più classico tabellone dei tornei chiedendo ai suoi lettori di effettuare due votazioni alla settimana. La partecipazione è stata considerevole, dal momento che l'iniziativa ha raccolto un totale oltre 200 mila votazioni.

Alla fine, come anticipato, è stato The Legend of Zelda: Ocarina of Time ad essere eletto miglior gioco di sempre dai lettori di Game Informer. Il classico per Nintendo 64, il cui remake è da anni in cima alle liste dei desideri degli appassionati (stanno a dimostrarlo le miriadi di fan remake in Unreal Engine 5 che circolano in rete) l'ha spuntata su giochi come Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3 e God of War (2018), prima di arrivare in finale e battere un altro osso duro come The Elder Scrolls V: Skyrim. Potete consultare il tabellone completo con la sua cavalcata trionfale seguendo il link alla fonte.

Nel sondaggio del 2018, sempre indetto da Game Informer, The Legend of Zelda: Ocarina of Time s'era classificato terzo dietro a The Last of Us e al vincente The Witcher 3: Wild Hunt. Cos'è successo in questi sei anni? È aumentato l'effetto nostalgia per Ocarina of Time e diminuito l'effetto wow per The Last of Us e The Witcher 3? O è semplicemente cambiato il campione di riferimento? Difficile dirlo, ma d'altronde la parte più interessante di queste iniziative sono proprio le discussioni che generano. A voi la parola!

