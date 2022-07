Zelda Ocarina of Time Fan Remake: la Foresta Kokiri è uno splendore in Unreal Engine 5

La potenza dell'Unreal Engine 5 sta conquistando le attenzioni di modder e creatori, pronti a dare vita ad opere amatoriali tecnicamente all'avanguardia grazie al nuovo motore grafico di Epic Games. In particolare, The Legend of Zelda Ocarina of Time sembra essere un soggetto molto utilizzato per questo tipo di produzioni, ultimamente.

Abbiamo visto in precedenza il fan remake di Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 5 firmato da RwanLink, che ha ricreato un'impressionante versione next-gen della Dimora degli Zora. Adesso arriva un altro remake amatoriale, creato da CryZENx ed incentrato sullo scenario iniziale del capolavoro Nintendo del 1998, la Foresta dei Kokiri, anch'essa graziata dai prodigi tecnologici del motore grafico di nuovissima generazione.

Nel video pubblicato da CryZENx è possibile vedere le enormi migliorie apportare al villaggio immerso tra gli alberi, che mette in mostra anche gli effetti d'illuminazione creati con Lumen e le differenze in termini di riflessi, illuminazione e nitidezza dell'immagine tenendo attivo o disattivato il potente effetto grafico. L'autore ci offre poi una panoramica della Foresta, mostrando una riproduzione assolutamente fedele agli scenari originali.

Il lavoro con Lumen, specifica CryZENx, è ancora "work in progress", ma già adesso i risultati raggiunto appaiono molto promettenti. Con Zelda Breath of the Wild 2 rinviato al 2023, quantomeno queste creazioni amatoriali aiutano un minimo ad ingannare l'attesa.