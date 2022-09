Zelda Ocarina of Time Fan Remake: le terre di Hyrule ricreate in Unreal Engine 5

Proseguono i lavori sul remake fan-made di The Legend of Zelda Ocarina of Time, realizzato dal talentuoso CryZENx. Dopo aver mostrato la Foresta Kokiri di Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 5, l'autore torna alla carica con un nuovo, corposo video.

Al centro del nuovo filmato di CryZENx possiamo vedere le vaste lande di Hyrule ricreate grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5, con tanto di gameplay della durata di oltre 20 minuti. Il creatore ha risposto grande attenzione in tutti i particolari, replicando in maniera fedele l'iconico hub principale del capolavoro uscito originariamente su Nintendo 64 nel 1998, con tanto di cavalcate in sella ad Epona, cambiamenti climatici e alternanza giorno-notte.

Tra gli altri dettagli che è possibile vedere nel lungo video, anche l'inventario di gioco ed alcuni dei filmati e dialoghi che caratterizzano la fase iniziale dell'avventura una volta usciti dalla Foresta Kokiri, con Link bambino pronto ad esplorare un mondo tanto vasto quanto magico ed evocativo. Seppur ancora incompleto, CryZENx ha implementato anche il sistema di combattimento originale, mostrando quindi ampi progressi rispetto alle precedenti build già mostrate su Youtube.

Il lavoro svolto dal modder fa sognare un vero e proprio remake di Ocarina of Time aggiornato ai tempi moderni, sebbene è davvero difficile che Nintendo intraprendi un simile progetto, almeno nel breve periodo. Ricordiamo intanto che nei primi mesi del 2022 The Legend of Zelda Ocarina of Time è arrivato su PC, seppur ovviamente tramite porting non ufficiale.