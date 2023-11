E se Zelda Ocarina of Time fosse un film Ghibli? Godetevi questo corto in Unreal Engine 5

Avete mai provato ad immaginare come sarebbe The Legend of Zelda se fosse realizzato dallo Studio Ghibli? Un fan molto in gamba e con tanta forza di volontà non si è limitato a far volare la propria immaginazione, ma si è anche adoperato per trasformarla in realtà nella forma di un corto animato in Unreal Engine 5.

In occasione del 25° anniversario di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, universalmente riconosciuto come uno dei migliori episodi della serie, lo youtuber e videomaker RwanLink ha realizzato Castle Rock, un corto animato in Unreal Engine 5 calato nella storica ambientazione del gioco con uno stile dichiaratamente ispirato a quello dello Studio Ghibli. Gli ci sono voluti quattro mesi di lavoro, per un totale di 600 ore passate dinanzi al PC e ai tool di Epic Games, per creare i circa otto minuti del corto, che potete godervi cliccando comodamente sul tasto play in cima a questa notizia. Il video vede Link lasciarsi alle spalle la Foresta dei Kokiri per dirigersi al Castello di Hyrule, inoltre comprende volti molto noti ai fan come Malon, il mercante del Negozio di Maschere Felici e persino Fi di Skyward Sword.

In coda, l'autore offre uno sguardo dietro le quinte mostrando le ambientazioni e i personaggi da una prospettiva in terza persona, precisando in ogni caso che tutto ciò che è possibile vedere è stato concepito e realizzato solo ed esclusivamente per il corto, e non per essere giocato in maniera tradizionale.