Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask e The Wind Waker in arrivo su Switch entro fine anno?

L'insider Nate The Hate ha le idee chiare riguardo il futuro della serie The Legend of Zelda: a quanto pare The Legend of Zelda Skyward Sword HD non sarà l'unico episodio della saga ad arrivare su Switch nel corso dell'anno.

Secondo quanto riportato dall'insider (da sempre vicino al mondo Nintendo e con un track record particolarmente positivo) quest'anno la casa di Kyoto pubblicherà anche The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, The Wind Waker e Twilight Princess arriveranno tutti su Nintendo Switch nel corso del 2021.

Non è la prima volta che si parla di questa eventualità ma c'è da dire che mai sono stati citati Ocarina of Time e Majora's Mask in questi mesi. Che Nintendo stia pensando ad una sorta di raccolta stile Super Mario 3D All-Stars? Al momento tutto tace ma è improbabile che la compagnia voglia pubblicare quattro giochi di questa portata separatamente nel giro di pochi mesi, da qui l'idea di una raccolta che includa i quattro titoli citati, probabilmente porting diretti e non riedizioni Deluxe.

Si tratta però solamente di una speculazione, chissà che Nintendo non possa togliere i veli a questo tanto rumoreggiato progetto in occasione dell'E3 2021 Digital in programma a metà giugno.