Zelda Ocarina of Time: nemici ovunque e modder scatenati sul porting PC

Ormai da alcuni giorni è disponibile il porting PC non ufficiale di Zelda Ocarina of Time, che fa rivivere sotto nuova veste l'intramontabile capolavoro di Nintendo uscito originariamente nel 1998 su Nintendo 64. Questa versione è nota con il nome di Ship of Harkinian, così da evitare potenziali problemi di copyright.

Trattandosi pur sempre di un'opera di grandissimo richiamo, ovviamente anche i modder si sono subito fiondati a capofitto su Ocarina of Time per PC, preparando diverse creazioni che stanno letteralmente stravolgendo il classico originale. Lo youtuber Josh Busker ha raccolto in un video di oltre 8 minuti alcune delle mod più folli realizzate finora, con effetti assai esilaranti, ma anche interessanti.

In particolare, adesso è possibile far comparire nemici e anche boss in qualunque area dell'avventura ed anche in grandi quantità: un passaggio del video mostra ad esempio la comparsa di oltre 40 Redeads all'interno dello stesso scenario, scatenando una sorta di apocalisse zombie che, tuttavia, fa crashare il gioco. Ma insomma, adesso tutto è possibile con lo sbarco di Ocarina of Time su PC grazie a Ship of Harkinia.

E mentre i giocatori PC si divertono con questa edizione alternativa del primo Zelda 3D mai realizzato, i fan Nintendo devono pazientare ancora molto prima di mettere le mani sopra il nuovo episodio: Zelda Breath of the Wild 2 è stato rinviato al 2023, come confermato da Eiji Aonuma in persona tramite un nuovo video.