Zelda Ocarina of Time, non solo i fan: anche Shigeru Miyamoto non sopportava Navi

The Legend of Zelda Ocarina of Time è considerato ancora oggi uno dei più grandi capolavori non solo della serie, ma anche della storia Nintendo. Eppure c'è al suo interno un elemento personaggi mal sopportato un po' da tutti: trattasi di Navi, la fatina che accompagna Link nel corso di tutta la sua avventura.

Il suo ripetere incessantemente "Hey!" e "Listen!" per dare al protagonista qualunque tipo di consiglio, anche quello più banale, ha a lungo andare infastidito i giocatori, che vedono in Navi un grosso elemento di disturbo anziché un effettivo aiuto. A quanto pare, però, questo sentimento di repulsione verso la piccola aiutante è condiviso anche da un nome illustre della Grande N: Shigeru Miyamoto, producer della versione originale uscita su Nintendo 64 nel lontano 1998 (e che ha goduto di un pregevole remake su 3DS nel 2011).

In una vecchia intervista riportata in una guida giapponese del 1999 e tradotta dal portale Shmuplations, il leggendario game designer ha rivelato di non aver mai visto di buon l'occhio l'inclusione di Navi in Ocarina of Time, e che avrebbe preferito rimuoverla di netto. "Credo che tutto il sistema legato ai suggerimenti di Navi fosse il più grande punto debole di Ocarina of Time. La verità è che volevo rimuoverla, ma ciò sarebbe stato ancora più scorretto nei confronti dei giocatori", spiega Miyamoto approfondendo ulteriormente il discorso: "Pensate a Navi come un aiuto per gli utenti che hanno smesso di giocare per un mese o poco più, che poi riprendono il gioco e vogliono subito ricordarsi cosa dovevano fare".

Il creatore di Super Mario ci va giù ancora più pesante nei confronti del personaggio: "Se leggi i testi relativi a Navi, lei dice sempre le stesse cose continuamente. So che sembra brutto, ma l'abbiamo volutamente fatta sembrare stupida con quei consigli. Credo che se avessimo reso i consigli di Navi ancora più sofisticati, quella 'stupidità' sarebbe divenuta ancora più evidente".

Siete anche voi tra coloro che non hanno mai apprezzato Navi?