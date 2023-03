Zelda Ocarina of Time diventa una pista di Mario Kart 8 Deluxe: spettacolo puro!

Mentre si attende l'uscita del Pacchetto 4 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, qualcuno si è messo d'impegno per trasformare The Legend of Zelda Ocarina of Time in una pista del celebre racing game, ed il risultato finale è piuttosto notevole.

RiazorMC è l'autore del tracciato fan-made, basato sulla versione per Nintendo 3DS dell'intramontabile capolavoro Nintendo: partendo dalla base del Grande Albero Deku ha il via una corsa che ci porta ad attraverso quasi tutto il Regno di Hyrule, raggiungere le sue vaste lande verdi e raggiungendo ulteriori luoghi iconici come il Lago Hylia e le pendici del Monte Morte. Il tutto con lo stile e la spettacolarità tipica di una corsa di Mario Kart 8.

La mod di RiazorMC è indubbiamente intrigante, tuttavia sembra che non sarà possibile giocarla dato che l'autore in genere non mette a disposizione dei giocatori le proprie creazioni. In ogni caso resta comunque un piacere vedere in movimento la corsa attraverso la Hyrule di Ocarina of Time, e chissà che Nintendo in futuro non decida di creare un altro tracciato ufficiale basato proprio su The Legend of Zelda, dopo quello già presente in Mario Kart 8 Deluxe.

Intanto Mario Kart 8 Deluxe ha venduto oltre 48 milioni di copie, confermandosi uno dei più grandi successi di sempre per Nintendo.