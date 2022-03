Zelda Ocarina of Time: porting PC non ufficiale disponibile per il download

La scorsa settimana vi abbiamo parlato del porting PC non ufficiale di The Legend of Zelda Ocarina of Time in uscita il primo aprile, gli sviluppatori di questo progetto fan made hanno però stupito tutti decidendo di anticipare la data di pubblicazione... ad oggi!

Il gioco è ora disponibile per il download gratis, chiaramente non si tratta di un progetto ufficiale e per questo il gioco è conosciuto con il titolo Ship of Harkinian, l'obiettivo è quello di evitare problemi di copyright anche se chiaramente questa mossa non mettere al riparo il lavoro del team da cause legali per violazione di copyright.

Gli sviluppatori e modder hanno riscritto da zero il codice sorgente migliorandolo in alcuni aspetti, Ship of Harkinian supporta l'alta risoluzione, il widescreen, i comandi via tastiera ed è compatibile con le mod. In futuro arriveranno anche il supporto per i 60fps, modelli 3D migliorati e il supporto per Mac OS e Linux.

Per giocare è necessario possedere una ROM dell'originale The Legend of Zelda Ocarina of Time e ovviamente una copia originale del gioco per N64. Se siete interessati trovate maggiori dettagli su Ship of Harkinian sul server Discord ufficiale.

Nota Bene: Everyeye.it è contrario alla pirateria in ogni sua forma, la notizia viene riportata per dovere di cronaca.