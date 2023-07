Zelda Ocarina of Time, il remake in Unreal Engine 5 è giocabile: che meraviglia!

Vi ricordate del clamoroso fan remake di Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 5? Ebbene, il suo autore CryZENx continua ad aggiornarlo e perfezionarlo sempre di più, ed attraverso l'ultimo aggiornamento conferma che la fase iniziale dell'avventura è adesso pienamente giocabile!

Nello specifico è possibile affrontare il primo dungeon, l'Albero Deku, dove il capolavoro pubblicato per la prima volta su Nintendo 64 nel 1998 ha inizio. Come si può vedere dal filmato pubblicato da CryZENx, il fan remake in Unreal Engine 5.2 appare fedelissimo all'originale The Legend of Zelda Ocarina of Time in termini di level design, meccaniche ed animazioni, ma la potenza del motore grafico di Epic Games e gli sforzi del creatore danno vita ad un rifacimento davvero spettacolare e curatissimo in ogni dettaglio.

Per il momento CryZENx mostra solo la prima parte del dungeon, assicurando che un secondo video incentrato sull'Albero Deku arriverà molto presto. Le ultime sequenze del video ci mostrano inoltre com'era il progetto quando era ancora realizzato attraverso l'Unreal Engine 4, mettendo ulteriormente in evidenza i passi avanti compiuti dall'autore con questa ambiziosa opera amatoriale, capace di rendere giustizia ad un classico come The Legend of Zelda Ocarina of Time che è parte della Video Games Hall of Fame.

Come vi sembra il lavoro fin qui svolto da CryZENx?