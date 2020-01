Zelda Ocarina of Time: spuntano le astronavi di Star Fox durante una speedrun!

L'utente di Twitch conosciuto come Zfg1 si è visto attaccare da uno stormo di Arwing della serie di Star Fox nel corso di una sfida speedrun a The Legend of Zelda Ocarina of Time, e questo utilizzando la cartuccia originale del capolavoro su Nintendo 64 e, quindi, senza operare alcuna modifica ai file del gioco.

La presenza degli Arwing nei file di Ocarina of Time era già nota, con video che testimoniano la loro apparizione ingame sin dal 2007. L'appassionato di Zelda che si è cimentato in questa nuova speedrun, però, non ha utilizzato alcun tipo di cheat, di software o di dispositivo esterno come il Gameshark, così come di trucchi ed escamotage amatoriali che prevedono, ad esempio, l'inclinazione della cartuccia mentre la si inserisce nella console.

Le astronavi poligonali di Star Fox sono state utilizzate dagli sviluppatori di Ocarina of Time per condurre dei test legati alle sfide con i boss dei dungeon, nella fattispecie contro il drago Volvagia: lo speedrunner è riuscito a richiamarle all'interno del gioco partendo dal sistema conosciuto come Arbitrary Code Execution, che permette agli utenti di accedere ai file di debug e alle porzioni di codice inattive presenti nella cartuccia per N64 semplicemente utilizzando una combinazione specifica di oggetti.

In calce alla notizia vi mostriamo il momento esatto in cui lo streamer Zfg1 è stato assalito dagli Arwing "nascosti" del capolavoro fantasy di Shigeru Miyamoto del 1998. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo anche l'ultimo video del remake di Zelda Ocarina of Time su Unreal Engine 4.