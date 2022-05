Zelda Ocarina of Time: il Tempio del Tempo risplende nella tech demo su Unreal Engine 5

A più di sei anni di distanza dalla sua versione del Tempio del Tempo di Zelda Ocarina of Time su UE4, il modder e programmatore indipendente CryZENx riguadagna i social per confermare di aver effettuato il porting del suo lavoro su Unreal Engine 5.

Da grande appassionato della saga di The Legend of Zelda, lo sviluppatore amatoriale ha così deciso di servirsi dei potenti strumenti creativi di Unreal Engine 5 per "evolvere" la precedente tech demo del Tempio del Tempo e del Villaggio del castello di Hyrule di Zelda OoT.

In questa sua riedizione del porting, CryZENx sfrutta l'avanzato sistema di illuminazione dinamica di Epic, Lumen, per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco da vivere esplorando insieme a Link il regno di Hyrule amato da milioni di fan del capolavoro per Nintendo 64.

Il progetto portato avanti dal modder, per il momento, può essere scaricato solo ed esclusivamente dai partecipanti alla campagna Patreon avviata da CryZENx, ma il programmatore ci mostra i frutti del suo lavoro con il video che possiamo ammirare in cima alla notizia.

