Zelda Ocarina of Time su Unreal Engine 5.1: la nostalgia galoppa a Lon Lon Ranch

Dal lancio ufficiale di Unreal Engine 5.1, lo youtuber CryZENx non ha perso tempo ed ha aggiornato all'ultima versione del motore grafico di Epic Games la sua ormai celebre demo fan made di Zelda Ocarina of Time su UE5.

Nel suo ultimo filmato dimostrativo, il creatore di contenuti manda a briglie sciolte la nostalgia dei fan del capolavoro per Nintendo 64 mostrando Link intento a galoppare nella cornice dell'iconica ambientazione di Lon Lon Ranch.

Scorrendo le scene del video possiamo ammirare l'eroe di The Legend of Zelda intento a esplorare il mercato di Hyrule. Da grande appassionato della saga di Nintendo, lo sviluppatore amatoriale prosegue quindi il suo meticoloso lavoro di ricostruzione dei luoghi più rappresentativi di Zelda OoT, attualizzandone il comparto grafico con relativa facilità grazie agli strumenti integrati nell'editor di Unreal Engine 5.

Il passaggio alla nuova versione del motore grafico di Epic ha permesso a CryZENx di rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco grazie all'importante aggiornamento che ha interessato il sistema di illuminazione dinamica Lumen, con ottimizzazioni ad ampio spettro già sperimentate da milioni di giocatori su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con la nuova grafica di Fortnite su Unreal Engine 5.1.

Il progetto portato avanti dal creatore di contenuti, per il momento, può essere scaricato solo dai partecipanti alla relativa campagna di raccolta fondi avviata su Patreon da CryZENx per finanziarne lo sviluppo e i costanti aggiornamenti, ma possiamo comunque immergerci nelle atmosfere fiabesche di Zelda Ocarina of Time su Unreal Engine 5 ammirando il video che campeggia a inizio articolo.