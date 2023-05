Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 5.2 è clamoroso: ecco il remake fan made

Mentre Nintendo dà la caccia ai leak di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gli appassionati della saga non cessano di immaginare versioni alternative delle avventure di Link.

In particolare, un abile sviluppatore attivo in rete come CryZENx è da tempo al lavoro su di un remake fanmade di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Tra i capitoli più amati dell'intera saga Nintendo, il titolo è protagonista di un rifacimento confezionato grazie al sempre più promettente Unreal Engine 5. Sfruttando le novità introdotte dalla versione 5.2 dell'Unreal Engine, l'appassionato ha aggiornato la propria opera, tornata ora a mostrarsi in un lungo filmato.

Il video, che trovate direttamente in apertura a questa news, mette in scena circa diciotto minuti di gameplay tratti dal remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Il risultato ottenuto sfruttando gli strumenti offerti dall'Unreal Engine 5.2 è a dir poco stupefacente, con l'avventura in tre dimensioni che assume una profondità cromatica ed estetica davvero notevole. Il filmato offre una panoramica delle fasi iniziali del gioco, inclusa l'apparizione del malandato albero Deku, straordinariamente espressivo nel corso del suo dialogo con il giovane Link.



Cosa ve ne pare di questa creazione fanmade: vi piacerebbe vedere un giorno un The Legend of Zelda con questo stile?