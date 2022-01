Zelda Ocarina of Time in video su Unreal Engine 5: lo spettacolo del Remake fan made

Mentre in rete spopola il video dell'avventura grafica sul Vitello al Vapore dei Simpson, lo youtuber RwanLink pizzica le corde della nostalgia dei milioni di fan di Zelda con lo spettacolare video del suo Remake fan made di Zelda Ocarina of Time su Unreal Engine 5.

Il capolavoro di Shigeru Miyamoto lanciato nel 1998 su Nintendo 64 ha ispirato intere generazioni di sviluppatori e, come nel caso di RwanLink, modder con la passione per i video machinima. Attingendo al suo ricco bagaglio di esperienze come artista 3D, RwanLink ha così deciso di ricostruire tutte le ambientazioni più iconiche di Zelda OoT con lo scopo di realizzare una serie di cortometraggi dedicati, ovviamente, all'eroe dell'epopea nintendiana.

I primi due video confezionati dallo youtuber ci permettono di sbirciare tra le pieghe dell'editor di Unreal Engine 5 e di ammirare i progressi del suo promettente progetto amatoriale che, è bene precisarlo, non verrà lanciato come gioco a se stante o nella forma di una tech demo scaricabile.

In calce e in cima alla notizia trovate i primi due episodi del progetto multimediale a tema Zelda di RwanLink, con le ricostruzioni in salsa nextgen del Villaggio Kakariko e del Lago Hylia. Per rimanere in tema, vi riproponiamo il suggestivo video di Zelda Wind Waker su Unreal Engine.