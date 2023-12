Zelda, prossima fermata Roma Termini: il treno di Tears of the Kingdom arriva in stazione

Prendendo spunto dall'inno alla creatività di Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia sono liete di inaugurare il primo treno al mondo dedicato all'ultimo capitolo di The Legend of Zelda.

La collaborazione stretta dalla divisione italiana di Nintendo con Regionale di Trenitalia trasforma la livrea di un moderno treno Rock in un vero e proprio "manifesto alla creatività dell'intrattenimento interattivo giapponese e al potenziale artistico ed espressivo proprio del medium videoludico".

La società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS accoglie così nella propria flotta regionale il primo treno al mondo con livrea dedicata a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nel corso della conferenza di inaugurazione del treno Rock, tenutasi nella giornata di mercoledì 13 dicembre, sono intervenuti il Direttore Marketing di Nintendo Italia Stefano Calcagni e Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia.

Il piano inferiore della carrozza 3 del treno in partenza da Roma Termini è stato interamente personalizzato con grafiche ed elementi ispirati ai personaggi e alle ambientazioni di Zelda Tears of the Kingdom, rievocando così le atmosfere della serie videoludica nintendiana in lizza per la conquista del Game of the Year ai The Game Awards 2023.