Una Zelda regale in questo cosplay: le foto della principessa di VERT

Nintendo ha lanciato le avventure di Zelda da generazioni, pubblicandole pressoché per ogni sua console. E così possiamo fare un viaggio in The Legend of Zelda vedendo l'evoluzione della grafica, delle storie e dei personaggi. Rimangono in ogni caso due figure iconiche del mondo videoludico, come Link e Zelda, onnipresenti.

The Breath of the Wild è stato un videogioco di The Legend of Zelda che sembra aver segnato un prima e un dopo nella saga. Il progetto approdato anche su Nintendo Switch per ora è uno dei più amati dell'ultimo decennio e tra qualche mese avrà un sequel. Si parla infatti di un Breath of the Wild 2 a fine anno, o almeno così dicono alcuni rumor. Sarà vero? Il progetto potrebbe anche slittare al 2023, ma in ogni caso sarà necessario attendere ancora diverso tempo prima di rigiocare con Link nel mondo di Hyrule.

Riduciamo l'attesa con un cosplay regale della principessa Zelda, con la storica protagonista che in Hyrule Warriors ha un aspetto diverso rispetto al solito con la sua armatura da battaglia. La cosplayer Vert torna sul personaggio in questa foto che la raffigura parzialmente coperta da un velo bianco, ma che fa comunque notare tutti i dettagli del costume.