Zelda: remaster Ocarina of Time, The Wind Waker e Twilight Princess all'E3 2021?

Nintendo si sta preparando per lanciare sul mercato The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ma, nell'anno del 35° anniversario della serie, si sono fatti intensi anche dei rumor che puntano sull'esistenza delle remaster di Ocarina of Time, The Wind Waker e Twilight Princess.

Nintendo non le ha mai annunciate, ma il Direct dell'E3 2021 è sempre più vicino e le antenne dei fan hanno captato delle informazioni potenzialmente molto interessanti. Un utente, a quanto pare, è riuscito con largo anticipo a mettere le sue mani su un poster di Zelda che GameStop regalerà ai suoi clienti a partire dalla prossima settimana. La stampa presenta degli artwork tratti da diversi episodi della serie, ed è proprio la selezione di questi ultimi che ha generato parecchie speculazioni: oltre a Breath of the Wild (uno dei giochi più importanti di Switch, in attesa di un sequel) e Skyward Sword (in uscita in estate in versione HD), sono rappresentati anche i tre giochi tanto rumoreggiati, ossia Ocarina of Time, The Wind Waker e Twilight Princess.

Alla luce di ciò, i fan sono convinti che la Grande N annuncerà le remaster di Zelda Ocarina of Time, The Wind Waker e Twilight Princess nel corso del Nintendo Direct E3 2021, che si svolgerà martedì 15 giugno a partire dalle 18:00. Sarà davvero così?