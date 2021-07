Zelda Skyward Sword HD: Sio, A Panda Piace e Dado celebrano il lancio con 3 variant cover

Oggi 16 luglio è una giornata molto importante per tutti gli amanti del mito zeldiano, dal momento che arriva ufficialmente su Nintendo Switch The Legend of Zelda: Skyward SWord HD, rifacimento dell'omonimo gioco lanciato per la prima volta dieci anni fa su Nintendo Wii.

Per celebrare un evento così importante, Sio, Dado’s Stuff e A Panda Piace, tra i fumettisti più talentuosi della scena italiana, hanno deciso di omaggiare la loro saga del cuore disegnando delle speciali cover alternative per il pack del gioco. Potete ammirare le tre copertine nella galleria in calce a questa notizia, mentre se siete interessati alla stampa vi rimandiamo su questa pagina, dove potete trovarle in formato .tif in alta risoluzione: ricordatevi di stamparle esattamente nelle dimensioni 208mm x 161mm.

La saga di The Legend of Zelda festeggia quest'anno il suo 35° anniversario, e Nintendo ha ben pensato di riportare in auge un grande classico, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, disponibile da oggi sulla famiglia di console Nintendo Switch. Questa nuova versione offre prestazioni migliorate, controlli di movimento più fluidi e, in alternativa, i nuovi comandi basati sui pulsanti, con tanto di telecamera libera. L’esperienza di gioco generale è stata migliorata e snellita grazie a una serie di modifiche che comprendono dei tutorial introduttivi meno invadenti, la possibilità di far avanzare rapidamente i dialoghi, ignorare alcuni filmati, il salvataggio automatico e attivare in maniera opzionale l’aiuto del personaggio Faih. Leggete la nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.