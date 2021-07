Zelda Skyward Sword HD: ritardano gli amiibo di Zelda & Loftwing legati al viaggio rapido

Con una nota inviata alla redazione di IGN.com, Nintendo of America ha confermato di essere incappata in alcuni problemi tecnici che le impediranno di distribuire come previsto gli amiibo di Zelda & Loftwing di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, la riedizione del classico in arrivo su Switch nella giornata di oggi, venerdì 16 luglio.

"L'amiibo di Zelda & Loftwing è attualmente interessato da ritardi di spedizione imprevisti. Di conseguenza, solo una piccola parte di Zelda & Loftwing sarà disponibile alla data di lancio prevista per il 16 luglio. Le spedizioni aggiuntive sono ritardate fino ad agosto. Spediremo altri amiibo ai rivenditori non appena arriveranno", queste le dichiarazioni ufficiali di Nintendo of America. Al momento non è ben chiaro se il problema riguardi esclusivamente il territorio americano o se invece si estenderà anche in Europa, e quindi converrà tenere d'occhio la situazione nelle prossime ore.

L'amiibo di Zelda & Loftwing consente di avere un importante bonus in-game all'interno del titolo Nintendo. Il giocatore può infatti sfruttare la action figure interattiva per passare rapidamente dall'esplorazione aerea ai punti di salvataggio sulla terraferma, fungendo in sostanza da viaggio rapido. Una funzionalità così tanto comoda che ha persino scatenato delle polemiche al suo annuncio da parte di una fetta dei giocatori che avrebbe voluto la feature inclusa nel gioco base.

Nell'attesa di mettere personalmente le mani sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Legend of Zelda Skyward Sword HD.