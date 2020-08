Zelda Skyward Sword: in arrivo la Remaster su Switch? Amazon UK rilancia il rumor

Dopo aver ammirato su Amazon Australia la cover PS4 di Marvel's Avengers con Spider-Man, sulle pagine della versione britannica del popolare negozio digitale assistiamo alla comparsa di una scheda che cita la versione Nintendo Switch di The Legend of Zelda Skyward Sword.

L'indiscrezione è stata riportata sui siti e sui forum videoludici più popolari da diversi appassionati: mentre vi riportiamo questo leak, la scheda di "Legend of Zelda - Skyward Sword (Switch)" continua ad essere attiva su Amazon UK.

Oltre all'indicazione dell'arrivo su Nintendo Switch, e all'irrealistica data d'uscita in placeholder fissata per il primo gennaio 2030, la pagina in questione non riporta ulteriori informazioni che contribuiscano ad avvalorarne l'attendibilità. La scheda di Amazon UK, oltretutto, non offre chiarimenti sulla natura di questo progetto: si tratterà di un Remake con grafica e gameplay inediti come Zelda Link's Awakening o di una "semplice" Remaster arricchita di contenuti come il recentemente annunciato Pikmin 3 Deluxe per Switch?

Nell'attesa di un chiarimento da parte di Nintendo o della divisione britannica di Amazon, vi ricordiamo che sempre sulle pagine di Amazon UK è stato avvistato Need for Speed Hot Pursuit Remastered per Nintendo Switch e Xbox One.