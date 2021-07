Zelda Skyward Sword HD: annunciati i vincitori del Graphic Contest di GameStopZing

Per celebrare il lancio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD su Nintendo Switch, GameStopZing ha lanciato un Graphic Contest chiedendo ai partecipanti di creare un disegno originale totalmente autoprodotto inerente al mondo di Zelda, comprendente almeno tre oggetti presenti in una lunga lista.

Esattamente come nei tre precedenti contest, la partecipazione è stata calorosa: per la giuria non è stato affatto semplice scegliere i vincitori tra gli oltre 200 disegni pervenuti, tutti di altissima qualità. Alla fine, si è classificato al primo posto il disegno di Bruno Frenda, caratterizzato da un'atmosfera al chiaro di luna e un simpatico scambio di sguardi tra Link e il suo Solcanubi. Bruno si è aggiudicato un console Nintendo Switch, una custodia per la console, il gioco The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un Amiibo Zelda Wind Waker, un Amiibo Link Ocarina of Time e un Amiibo Link Twiligth Princess.

Secondo in classifica il disegno di Chiara Zanuso, che ha catturato con l'acquerello un attimo di tranquillità e pace tra i due iconici personaggi Link e Zelda. Chiara si è aggiudicata una console Nintendo Switch Lite blu, un poster A2 di The Legend of Zelda: Skyward Sword e un Amiibo Link Skyward Sword. Terzo posto per l'opera di Matteo Innominato, un’ode all’evoluzione del personaggio di Link che gli ha fatto vincere il gioco The Legend of Zelda Skyward Sword HD, un poster A2 di The Legend of Zelda: Skyward Sword e un portachiavi con logo della Triforza.

In aggiunta, sono stati assegnati anche dei premi extra (delle ricariche da 25 euro per l'eShop) a dieci disegni che si sono distinti per i motivi più disparati. Potete ammirarli tutti quanti a questo indirizzo, mentre nella galleria in calce trovate i primi tre classificati.