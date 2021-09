Zelda Skyward Sword HD, chi fa da sé fa per tre: fan crea un manuale personalizzato

A causa della crescita esponenziale del mercato digitale e del conseguente disaffezionamento al formato fisico che ha interessato la comunità dei giocatori, i publisher stanno riponendo una scarsa cura nel confezionamento delle copie retail dei propri giochi. Ormai, è diventato incredibilmente raro trovare un manuale d'istruzioni in una custodia...

Non tutti, in ogni caso, intendono arrendersi a quest'involuzione: un giocatore, ad esempio, ha deciso di fare da sé e creare un manuale per le istruzioni personalizzato da inserire nella custodia di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Potete ammirare il frutto del suo lavoro nelle immagini che abbiamo allegato in calce. Il libretto, perfettamente a misura di cover, presenta un indice dei numerosi contenuti presenti, dallo schema dei controlli agli screenshot di gioco, fino ad arrivare a delle brevi biografie dei personaggi del gioco. RowanFN1, questo il nome con cui si fa chiamare il creatore, ha in verità anche cercato di venderne delle copie su Reddit, prima di essere bloccato dai moderatori.

Si tratta, in ogni caso, di un'idea davvero bella, seppur non unica. Qualche mese fa, ad esempio, è balzato agli onori della cronaca anche uno youtuber che ha creato un manuale personalizzato per Super Mario Odyssey.