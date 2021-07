Zelda Skyward Sword HD, continua il grande successo: è già tra i più venduti del 2021

Uscito su Nintendo Switch il 16 luglio 2021 in tutto il mondo, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sta già registrando importanti dati di vendita, arrivando a divenire già adesso uno dei maggiori bestseller del 2021.

L'interessante statistica arriva dalla divisione americana di Amazon, che lo pone secondo tra i giochi più venduti dell'anno, dietro solamente a Super Mario 3D World + Bowser's Fury e davanti ad Animal Crossing New Horizons. La classifica dei 50 prodotti più venduti del 2021 riportata dal colosso dell'e-commerce tiene conto anche di molti altri oggetti collegati al mondo dei videogiochi, quali carte prepagate, controller e console come PS5, Xbox Series S e la stessa Switch: tenendo conto di tutti gli articoli, Skyward Sword HD occupa una comunque onorevole ventesima posizione. Al momento non sono ancora stati diffusi dati precisi sulle copie vendute finora, ma quanto riportato su Amazon è segno di come le vendite stiano andando a gonfie vele. Il tutto senza comunque dimenticare un piccolo intoppo lungo il percorso: F1 2021 ha superato Zelda Skyward Sword nella classifica UK.

L'originale Skyward Sword è uscito su Wii un decennio fa, nel 2011, e la versione HD ne rappresenta la prima riedizione mai realizzata. Se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sulla nuova versione, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.