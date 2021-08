Zelda Skyward Sword HD: un fastidioso bug 'incastra' Link in un dungeon

Un numero crescente di giocatori della remaster HD di The Legend of Zelda Skyward Sword per Switch si sta riversando sui social e sui forum di settore per segnalare un fastidioso bug che minaccia di "incastrare" Link e bloccare l'avanzamento dell'avventura fantasy.

Il glitch in questione interessa gli emuli di Link che stanno provando a superare le sfide offerte dal Lanayru Mining Facility, il terzo dungeon da affrontare nella campagna principale del kolossal action GDR di Nintendo.

Come testimoniato in video da un utente di Reddit, il bug di Skyward Sword HD per Switch che blocca la progressione delle attività del dungeon (e quindi della storia) si verifica nella fase di gameplay che richiede lo spostamento di una cassa per venire a capo di un particolare enigma. Il glitch pone un ostacolo invisibile sul percorso della cassa che non consente a Link di completare con successo il puzzle ambientale.

Si tratta perciò di un problema tecnico relativamente minore e di facile risoluzione per gli sviluppatori di Nintendo, ma che comunque non permette il naturale svolgimento della partita da parte di chi, per sua sfortuna, si è visto costretto a spegnere la console e a ripetere quel frangente del dungeon caricando un precedente salvataggio.

Speriamo quindi che la casa di Kyoto intervenga al più presto per mitigare con una patch la frustrazione patita da chi sta facendo i conti con il blocco della cassa nel pieno della propria esplorazione del terzo dungeon. Intanto, approfittiamo dell'occasione per invitarvi a leggere la nostra recensione di Zelda Skyward Sword HD per Switch.