Zelda Skyward Sword HD: al via il Graphic Contest di GameStopZing con tanti premi

Reduce dal successo del concorso di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, GameStopZing ha annunciato un nuovo Graphic Contest dedicato a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per celebrarne l'imminente uscita in esclusiva per Nintendo Switch.

Il Graphic Contest di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD chiede ai videogiocatori e ai fan della serie di liberare la loro creatività ideando e realizzando su carta o su un foglio digitale un disegno originale totalmente autoprodotto inerente al mondo di The Legend of Zelda, e che comprenda almeno 3 dei seguenti oggetti: amaca, arco e frecce, arcobaleno, arpa, calderone, cassetta delle lettere, clessidra, collana di fiori, cono gelato, farfalle, fata (libera o in bottiglia), gallina, hula-hoop, lanterna cinese, lucchetto, Master Sword, occhiali con naso finto, occhiali da aviatore, origami, pacco regalo, pala, palloncino colorato, paracadute, pupazzo di pezza, rupie di The Legend of Zelda, scudo Hylia, sfera di cristallo, specchio, ventaglio e zucca.

Una volta terminata, l'opera originale - comprensiva del nome corrispondente a quello utilizzato per la pubblicazione - dovrà essere allegata sotto forma di foto o scansione in risposta a questo post su Facebook. Al termine del contest, fissato per le ore 23:59 del 25 luglio 2021 (data ultima per pubblicare i disegni), una giuria interna decreterà i 3 vincitori, i quali si aggiudicheranno i seguenti premi:

1° classificato : una console Nintendo Switch, una custodia per la console, il gioco The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un amiibo Zelda Wind Waker, un amiibo Link Ocarina of Time e un amiibo Link Twiligth Princess;

2° classificato : una console Nintendo Switch Lite blu, un poster A2 di The Legend of Zelda: Skyward Sword e un amiibo Link Skyward Sword;

3° classificato: il gioco The Legend of Zelda Skyward Sword HD, un poster A2 di The Legend of Zelda: Skyward Sword e un portachiavi con logo della Triforza.

In aggiunta, i vincitori in dieci categorie extra verranno premiati con una ricarica Nintendo eShop dal valore di 25 euro.

Il disegno dovrà essere presente unicamente nel post di cui sopra e non come post a parte sulla community di GameSoul. È tuttavia permessa la pubblicazione del proprio disegno sui propri canali social, anche a contest ancora in corso, a patto che contenga gli hashtag #GSZGraphicContest e #GameSoulContest, e il tag di GameStop Italia (@gamestop.italy su Instagram). Trovate il regolamento completo a questo indirizzo.