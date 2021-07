Zelda Skyward Sword HD: la leggenda torna a vivere nell'emozionante trailer di lancio

Il mito dell'arcipelago di Oltrenuvola di The Legend of Zelda: Skyward Sword potrà presto essere (ri)scoperto nella riedizione del titolo confezionata per Nintendo Switch.

La console ibrida del colosso di Kyoto è infatti pronta ad accogliere ancora una volta Link e Zelda, nell'atteso The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Il ritorno del gioco del periodo Wii celebra il traguardo del 35° anniversario della serie Nintendo ideata dal vulcanico Shigeru Miyamoto. In attesa di scoprire cosa riserverà loro l'attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i giocatori possano così avventurarsi in quello che rappresenta il primo capitolo all'interno della cronologia dell'intera saga.



Per celebrare il ritorno del titolo, il team di Nintendo ha confezionato un emozionante trailer di lancio per The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato presenta la nuova grafica rimasterizzata che caratterizza l'avventura. La riedizione, lo ricordiamo, proporrà anche revisioni al gameplay, tra le quali spicca la possibilità - in precedenza assente - di sostituire i comandi di movimento con un sistema di input tradizionale.

Per calcare i cieli del mondo di Hyrule, gli appassionati non dovranno attendere molto: la datai di uscita dell'esclusiva Nintendo è infatti fissata per il prossimo venerdì 16 luglio 2021. In attesa del Day One, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è già disponibile la recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, a cura del nostro Michele Verardi.