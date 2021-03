Zelda Skyward Sword HD, Mario Golf e Miitopia: prenotali e risparmia da GameStopZing

GameStopZing apre i preordini per tre giochi Nintendo in arrivo su Switch nei prossimi mesi e annunciati durante il Direct di febbraio: The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Miitopia e Mario Golf Super Rush.

Nello specifico The Legend of Zelda Skyward Sword HD costa 49.98 euro, stesso prezzo per Mario Golf Super Rush mentre Miitopia costa 39.98 euro, in tutti e tre i casi con un risparmio di ben dieci euro rispetto al normale prezzo di vendita al pubblico:

The Legend of Zelda Skyward Sword HD sarà disponibile dal 16 luglio mentre Mario Golf Super Rush arriverà il 25 giugno, Miitopia è invece atteso per il 21 maggio. Si tratta di una buona occasione per prenotare i titoli Nintendo Switch più amati tra quelli in arrivo tra la primavera e l'estate ad un prezzo ridotto rispetto al listino, con uno sconto di dieci euro su ogni singolo titolo.

L'offerta è valida fino al giorno prima dell'uscita (le date di lancio per l'Europa sono indicate qui sopra), salvo esaurimento delle scorte disponibili in base alle disponibilità dell'eCommerce e dei singoli punti vendita GameStopZing. Offerta riservata ai possessori di GSZ+.