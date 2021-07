Zelda Skyward Sword HD, Monster Hunter Stories 2, F1 2021 e molto altro: tutti i giochi di luglio in video!

L'estate videoludica si infiamma con un nuovo mese ricco di interessanti pubblicazioni inedite, pronte a farsi strada nei cataloghi del mondo PC e console.

A guidare la rassegna dei nuovi titoli in arrivo sul mercato nelle prossime settimane, troviamo alcune attese produzioni AAA. Tra queste ultime, impossibile non citare Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, già disponibile su PC e Nintendo Switch, e il ritorno di Link con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, in esclusiva sulla console ibrida.

Sfrecciano poi sul mercato anche i motori di F1 2021, affiancati da un ricco catalogo di produzioni indipendenti Questo mese, la scena Indie regala infatti al pubblico diverse produzioni suggestive, contraddistinte da atmosfere molto differenti, tra Cris Tales, di Modus Games, Death's Door, di Devolver Digital, o Last Stop, di Annapurna Interactive.

Per aiutarvi a non perdervi nulla, la Redazione ha confezionato un video dedicato alle principali nuove uscite per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in arrivo a luglio 2021. Come sempre, il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione! Quali sono i titoli in arrivo nelle prossime settimane che attendete maggiormente?