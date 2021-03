Zelda Skyward Sword HD: Nintendo tra motion controller e rimandi a Breath of the Wild

I curatori dei canali social di Nintendo forniscono nuovi dettagli sulle diverse opzioni accessibili nei controlli di Zelda Skyward Sword HD per Switch e citano le innovazioni di gameplay introdotte dall'avventura originaria che sono state poi riprese negli anni successivi da titoli come Zelda Breath of the Wild.

Nel ricollegarsi al reveal di Zelda Skyward Sword HD avvenuto a metà febbraio durante il Nintendo Direct, i gestori dei profili social della casa di Kyoto ribadiscono che una delle caratteristiche più importanti di questa remaster per Switch sarà l'adozione di un doppio schema di controlli.

Il primo schema sarà mutuato da quello basato sui motion controller di Wii e sfrutterà i giroscopi e gli accelerometri dei due Joy-Con per consentire all'utente di direzionare i fendenti con la spada e di sollevare lo scudo, ma anche per utilizzare una varietà di oggetti e strumenti come frecci e bombe.

Il secondo schema di controlli, invece, è del tutto inedito e adotta il "semplice" layout di pulsanti e analogici per giocare su Switch Lite o in modalità portatile sulla console ibrida. In questo modo, si potrà controllare la spada di Link inclinando lo stick destro nella direzione voluta.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, Nintendo ricorda inoltre come Skyward Sword sia stato l'artefice di molte delle innovazioni evolutesi in Breath of the Wild: l'azienda nipponica cita i potenziamenti per l'equipaggiamento, l'utilizzo della Stamina e lo strumento per planare che ha spianato la strada (o meglio, i cieli) alla Paravela. L'uscita di The Legend of Zelda Skyward Sword HD è prevista per il 16 luglio in esclusiva su Switch.