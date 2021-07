Zelda Skyward Sword HD nella modernità: dopo 10 anni, arriva la telecamera libera

I fan più attenti se ne erano già accorti guardando i primi video di gameplay di Zelda: Skyward Sword HD, ma oggi abbiamo finalmente ottenuto conferma dalla stessa Nintendo, che nei giorni scorsi - stranamente - non si era ancora espressa in merito: nella riedizione per Switch del classico per Wii sarà possibile muovere liberamente la telecamera.

Come mostrato dai responsabili del profilo Twitter ufficiale giapponese di The Legend of Zelda, i giocatori di Skyward Sword HD potranno ruotare e regolare a piacimento la telecamera attorno al personaggio - nell'originale non era possibile a causa dell'obbligatorietà dell'accoppiata Wii Remote Plus + Nunchuk. L'implementazione di tale funzione, in ogni caso, varierà in base al sistema di controllo scelto: con la modalità "Comandi di movimento", che prevede l'utilizzo dei due Joy-Con staccati dalla console, sarà sufficiente muovere l'analogico del controller destro; con la modalità "Pulsanti" attiva, invece, bisognerà tenere premuto il tasto L prima di muovere lo stick di destra. Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che le nuove modalità dei controlli sono state illustrate nel dettaglio nel recente trailer dedicato alle funzionalità migliorate di Zelda Skyward Sword HD.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ricordiamo, verrà lanciato venerdì 16 luglio in esclusiva su Nintendo Switch. In aggiunta alla telecamera libera e a un comparto grafico abbellito, presenterà anche uno snellimento delle prime ore di gioco, un sistema dei salvataggi rivisto e la possibilità di saltare i filmati. In attesa del lancio, potete andare alla riscoperta del mito dell'arcipelago fluttuante di Oltrenuvola, luogo di eccezionale importanza per le origini del mito "zeldiano".