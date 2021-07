Zelda Skyward Sword HD: le prime ore di gioco hanno ricevuto dei cambiamenti

A pochissimi giorni dal lancio, fissato per venerdì 16 luglio, Nintendo ha fatto un'importante precisazione su The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, riedizione dell'omonimo gioco che ha visto la luce per la prima volta nel 2011 su Wii.

Il gioco non presenterà nuove modalità o contenuti inediti rispetto all'originale, ma la casa di Kyoto ha specificato di aver dato una svecchiata all'opera apportando una lunga serie di migliorie, come la possibilità di saltare i filmati, il salvataggio automatico e altro ancora. Oggi apprendiamo di alcuni cambiamenti apportati alle prime ore di gioco con l'obiettivo di dare forma ad un'esperienza più fluida e meno claudicante nelle fasi iniziali del viaggio. "Sono stati fatti dei cambiamenti alle prime ore di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD al fine di garantire un'esperienza di gioco più fluida e per far cominciare prima la vostra grande avventura sulla superficie del mondo", si legge su Twitter. La casa di Kyoto ha offerto un assaggio di questi cambiamenti mostrando una clip tratta dal tutorial con Horwell, il quale è stato snellito rispetto al passato.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch venerdì 16 luglio. Fino ad allora, potete ingannare l'attesa andando alla riscoperta del mito di Oltrenuvola, l'arcipelago fluttuante al centro dell'intera avventura, nonché luogo di eccezionale importanza per le origini del mito "zeldiano".