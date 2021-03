Zelda Skyward Sword HD in sconto su Amazon.it, boom di vendite in preordine

Amazon Italia ha aperto i preordini di The Legend of Zelda Skyward Sword HD ed esattamente come accaduto negli USA il gioco Nintendo ha riscosso un enorme successo ed è attualmente il terzo prodotto più venduto nella categoria Videogiochi.

Scopri le origini della spada suprema in the Legend of Zelda: skyward Sword HD per Nintendo Switch. Questa classica avventura è stata ottimizzata per Nintendo Switch con comandi di movimento più fluidi e l'inedita possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti. Se giochi usando due controller joy-con, questi diventano la tua spada e il tuo scudo Per la prima volta, puoi anche utilizzare semplicemente i pulsanti, per giocare in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite.

Potete comprare Zelda Skyward Sword HD a 49.99 euro su Amazon.it con uno sconto di dieci euro sul prezzo di listino normalmente fissato a 59,99 euro. Al momento il gioco, come detto, occupa la terza posizione nella classifica dei prodotti più venduti per la categoria Videogiochi, subito dietro alle ricariche PlayStation Store da dieci euro e all'abbonamento mensile PlayStation Plus.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD sarà disponibile dal 16 luglio su Nintendo Switch, se siete interessati al preordine affrettatevi, nel weekend il gioco è andato sold-out e nuove unità sono state aggiunte questa mattina all'alba ma potrebbero terminare anche queste molto rapidamente.