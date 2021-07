Zelda Skyward Sword HD: alla scoperta del mito dell'arcipelago di Oltrenuvola

In attesa dell'uscita di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in esclusiva per Nintendo Switch, siamo andati alla riscoperta dell'eterea bellezza di Oltrenuvola, l'arcipelago al centro del gioco, nonché luogo di eccezionale importanza per le origini del mito "zeldiano".

Per parlare di Oltrenuvola, bisogna tornare indietro fino all'alba dei tempi: quando le tre creatrici Din, Nayru e Farore plasmarono la Triforza, non esisteva altro che la Terra, un mondo ben al di sotto del manto nuvoloso. Tutto cambiò quando dalle viscere del sottosuolo emerse l'esercito del perfido demone Mortipher: la Dea Hylia, per difendere il suo popolo e nascondere l'artefatto dorato, decise di separare ampie parti di terraferma per poi trascinarle al sicuro sopra un impenetrabile strato di nuvole, mettendo in salvo tanti esseri viventi. Per consentire alle genti di spostarsi tra le isole sospese nel cielo, la stessa Dea donò loro i Solcanubi, dei grandi uccelli da sella naturalmente inclini a legarsi in maniera indissolubile al proprio pilota.

Oltrenuvola cela tanti altri segreti e curiosità, che vi invitiamo a scoprire guardando il Video Speciale allegato in apertura di notizia. Prima di lasciarvi alla visione, in ogni caso, ricordiamo che The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 16 luglio 2021.