Zelda Skyward Sword HD è più di una semplice remaster: l'analisi di Digital Foundry

La redazione degli esperti di Digital Foundry non ha potuto resistere al fascino di una rimasterizzazione di un classico dell'era Nintendo Wii, e si è subito gettata a capofitto nell'analisi del comparto tecnico di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Il lavoro di riadattamento del gioco, seppur non radicale e volto a preservare quanto più possibile l'opera originaria, ha enormemente soddisfatto la redazione inglese. La risoluzione 480p, la ridotto profondità dei colori e gli artefatti di dithering sono un lontanissimo ricordo: su Switch, Skyward Sword HD gira a 1080p in modalità docked e a 720p in mobilità, con un framerate di 60fps perturbato solamente in alcune sparute occasioni, quando su schermo appaiono dei pesanti effetti alpha (esplosioni e particellari). Da un'analisi approfondita emerge che Nintendo non si è limitata ad effettuare un lavoro di emulazione: Skyward Sword HD utilizza i dati e gli asset originali per Nintendo Wii, con il codice che gira in maniera nativa sulla CPU di Switch, una soluzione differente da quella adottata, ad esempio, per Super Mario Galaxy.

I miglioramenti grafici vanno ben oltre il solo incremento del pixel count: Nintendo ha lavorato per offrire alla produzione uno stile acquerellato e per incrementare la risoluzione delle texture, pur rimanendo fedele al materiale originale. Non c'è traccia di anti-aliasing, ma il lavoro effettuato sulle visuali non fa sentire la sua mancanza.

A tutto ciò, vanno ad aggiungersi tutti gli accorgimenti atti a migliorare la fruibilità dell'esperienza, dai controlli di movimento più fluidi ai nuovi comandi basati sui pulsanti, con tanto di telecamera libera. La progressione è stata snellita con tutorial introduttivi meno invadenti, l'avanzamento rapido dei dialoghi, l'opzione per ignorare alcuni filmati, il salvataggio automatico e la possibilità di attivare a propria discrezione l’aiuto del personaggio Faih. Trovate la video analisi di Digital Foundy in apertura di notizia, inoltre vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.