Zelda Skyward Sword HD già un successo: preordini record su Amazon, esaurite le scorte

Il Nintendo Direct di febbraio 2021 ha visto la presentazione del primo trailer di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, con l'annuncio dell'arrivo del gioco su Nintendo Switch in estate.

Nonostante le aspettative degli appassionati fossero principalmente rivolte in direzione di una possibile raccolta di capitoli della serie per festeggiarne il 35° anniversario, in maniera simile a quanto accaduto con Super Mario 3D All-Stars, l'accoglienza del gioco sembra comunque essere stata più che calorosa. Con l'apertura dei preordini, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è infatti immediatamente balzato tra i giochi più venduti su Amazon.



Nello specifico, Amazon USA vede la Remastered occupare il ruolo di gioco più venduto nella categoria videogame dei suoi Best Seller. Su Amazon UK, la riedizione dell'avventura di Link è invece seconda, preceduta soltanto da Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Su entrambi gli store, inoltre, The Legend of Zelda: Skyward Sword, venduto all'equivalente di 59,99 euro, risulta temporaneamente esaurito, con le scorte che si presentano come già terminate.

Per farvi una prima idea del lavoro di ammodernamento messo a punto da Nintendo per il lancio della remastered, potete visionare un primo video confronto tra The Legend of Zelda: Skyward Sword per Wii e Nintendo Switch.