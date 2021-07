Zelda Skyward Sword HD su Switch: la leggenda di Link continua nel video di Nintendo

Con il nuovo video promozionale di The Legend of Zelda Skyward Sword HD confezionato da Nintendo per celebrarne l'imminente uscita su Switch, la casa di Kyoto celebra le gesta compiute da Link e prepara i fan alla nuova avventura che li attende nell'ultima trasposizione del capolavoro lanciato nel 2011 su Wii.

Il nuovo trailer si focalizza così sull'esperienza narrativa da vivere interpretando ancora una volta l'iconico eroe della serie ideata negli anni '80 da Shigeru Miyamoto e affidata, nelle sue ultime iterazioni, ad Eiji Aonuma.

La versione per Switch di Skyward Sword vanterà tutta una serie di migliorie e di accorgimenti al gameplay, dando modo ai fan vecchi e nuovi di cimentarsi in un'avventtura ancora più profonda e divertente. Sotto il profilo strettamente ludico, ad esempio, gli sviluppatori di Nintendo hanno deciso di implementare un doppio schema di controlli. Il primo sarà mutuato dai motion controller di Wii e sfrutterà i giroscopi e gli accelerometri dei due Joy-Con, mentre il secondo adotterà il "semplice" layout di pulsanti e analogici per giocare su Switch Lite o in modalità portatile sulla console ibrida.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e vi ricordiamo che Zelda Skyward Sword HD sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 16 luglio.