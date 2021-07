Zelda Skyward Sword HD: l'ultimo trailer è dedicato alle funzionalità migliorate

A distanza di poche ore dal trailer di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD dedicato alle origini della serie Nintendo, ecco che spunta anche un filmato incentrato sulle varie funzionalità migliorate che saranno presenti nella riedizione del titolo Wii.

Nel corso del filmato vengono infatti svelate tutte le migliorie che l'azienda giapponese ha apportato alla nuova versione del gioco per migliorare l'esperienza dei giocatori e correggere piccoli difetti dell'originale. Tra queste troviamo ad esempio la possibilità di chiamare in maniera manuale Faih, che solitamente appare solo nei filmati ma in questa riedizione in HD può essere richiamata dal giocatore per ricevere consigli o indicazioni. Anche i dialoghi sono stati modificati per consentire agli utenti di scorrerli rapidamente premendo il pulsante B o di saltare tutti quelli relativi ai tutorial. Lo stesso vale per i filmati, i quali possono essere saltati con la semplice pressione di un tasto. Non meno importante è poi l'introduzione del salvataggio automatico (in aggiunta a quello manuale) e l'aumento del framerate, che in questo caso punta ai 60 fotogrammi al secondo per un'esperienza di gioco più fluida.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 16 luglio 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Avete già visto il trailer su trama, ambientazioni e Amiibo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?