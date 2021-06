Zelda Skyward Sword HD: il trailer prepara al lancio, tra trama, ambientazioni e Amiibo

A partire dal prossimo 16 luglio, la community di Nintendo Switch potrà tornare ad avventurarsi tra i cieli di The Legend of Zelda: Skyward Sword, di ritorno dall'epoca Nintendo Wii in una versione rimasterizzata.

Per ingannare l'attesa che separa il pubblico dalla possibilità di vestire ancora una volta i panni di Link, il team di Nintendo propone un inedito trailer ricco di contenuti. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato si protrae per circa 5 minuti, illustrando le caratteristiche essenziali della riedizione. Dalla trama alle ambientazioni, passando per il supporto agli Amiibo e al nuovo sistema di controlli, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD si presenta nel dettaglio agli appassionati, che potranno trascorrere l'estate in volo sul dorso degli iconici Loftwing.

In attesa della data di lancio della nuova avventura di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale con il quale ripercorrere la cronologia della serie The Legend of Zelda, per scoprire il ruolo di particolare rilievo che vi occupa il titolo in arrivo su Nintendo Switch.



Nel frattempo, non cessano i rumor legati al possibile arrivo di The Legend of Zelda: Wind Waker e The Legend of Zelda: Twilight Princess su Nintendo Switch, suggerito da diversi insider in prossimità dell'E3 2021, ma al momento non confermato da alcun annuncio da parte di Nintendo.